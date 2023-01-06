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Воздушная тревога по всей Украине длилась 2 часа: угроза от истребителей

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 13:49
Воздушная тревога по всей Украине длилась 2 часа: угроза от истребителей
Скриншот из alerts.in.ua

В 12:47 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в это время в Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребители. В 14:38 тревоги начали отменять. 

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сначала, в 12:45 сирены начали звучать в Киеве и в Полтавской области. 

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Через несколько мин тревога распространилась уже на всю территорию страны. 

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие. 

Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

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В частности, в 12:03 в Барановичах взлетел истребитель, в 12:16 в Мачулищах взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения А-50У ВКС РФ с рег. номером RF-50608, а в Барановичах в это же время еще один истребитель.

Также в 12:40 Мачулищах подняли в небо МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 14:38 тревоги начали отменять. 

Беларускі Гаюн повідомив, що в Білорусі сіли літак ДРЛС А-50У ВКС РФ та винищувачі.   

Предыстория:

  • 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаБеларусь
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