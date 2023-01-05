Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь.

Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой".

Детали: Зеленский также сообщил, что обсудил в президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом динамику ситуации в регионе: "О том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражения оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".

Предыстория:

5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.