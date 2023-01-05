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Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 22:27
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь.

Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой".

Детали: Зеленский также сообщил, что обсудил в президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом динамику ситуации в регионе: "О том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражения оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".

Предыстория: 

  • 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.

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Темы: ЗеленскийПутинперемирие
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