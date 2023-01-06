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В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

Евгений КизиловПятница, 6 января 2023, 15:49
алексей данилов, Getty Images

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует начало "наступательной войны" для Украины в 2023 году.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: По его словам, украинской армии поможет в этом вооружение, полученное от западных союзников: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, системы ПВО Patriot "и много чего другого - менее публичного и совсем непубличного".

Также, по мнению Данилова, свою роль сыграет "ракетная и дронная программа Украины".

Секретарь СНБО напомнил, как западное оружие в руках украинцев меняло ход войны в их пользу до этого.

Прямая речь: "Поверить в Украину.

Как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость - от партизанского движения до Победы.

ВИДЕО ДНЯ

1. Январь 2022 года. Партизанская война:

NLAW, Stinger, Javelin.

2. Июнь 2022 года. Оборонительно-контрнаступательная война:

HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

3. 2023 год. Наступательная война:

БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И много чего другого - менее публичного и совсем непубличного.

4. Четвертый этап. Война справедливости и возмездия.

P.S. Ракетная и дронная программа Украины..."

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Темы: СНБОвойнаДанилов
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