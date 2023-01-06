Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия планирует после зимних праздников мобилизовать полмиллиона человек - разведка

"Украинская правда"Пятница, 6 января 2023, 22:07
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА

Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.

Источник: издание The Guardian, которое цитирует заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого

Детали: По словам Скибицкого новые мобилизованные будут участвовать в ряде российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

"Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им будет нужно для выполнения такой задачи", - сказал Скибицкий, объясняя, почему они ожидают, что будет мобилизовано полмиллиона.

Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены. По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

Он считает, что если Россия проиграет на этом этапе, в течение 6-7 следующих месяцев, то президент РФ Владимир Путин "потерпит крах".

По словам Скибицкого, в России объявят новую волну мобилизации 15 января после зимних праздников.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: мобилизацияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

видеоНа Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Все новости...
мобилизация
В январе и в начале февраля мы должны подготовиться к новым мобилизованным из РФ - Зеленский
Резников: Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет
В России готовятся к новой волне мобилизации в январе – Генштаб
Последние новости
22:00
Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по Оленевке: Никаких анализов действий РФ
21:35
Лубинец встретится с Москальковой в Турции, имеет амбициозные планы
21:08
видеоНа магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – "бавовна"
20:53
Королю Швеции пришлось оправдываться из-за критики своих заявлений о престолонаследии
20:20
Зеленский обещает следующие санкции против тех, кто оправдывает войну
20:07
Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре
19:54
ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране
19:45
На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки
19:22
Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине
19:07
Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ
Все новости...