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Россия планирует после зимних праздников мобилизовать полмиллиона человек - разведка

"Украинская правда"Пятница, 6 января 2023, 21:07
Россия планирует после зимних праздников мобилизовать полмиллиона человек - разведка
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА

Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.

Источник: издание The Guardian, которое цитирует заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого

Детали: По словам Скибицкого новые мобилизованные будут участвовать в ряде российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

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"Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им будет нужно для выполнения такой задачи", - сказал Скибицкий, объясняя, почему они ожидают, что будет мобилизовано полмиллиона.

Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены. По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

Он считает, что если Россия проиграет на этом этапе, в течение 6-7 следующих месяцев, то президент РФ Владимир Путин "потерпит крах".

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По словам Скибицкого, в России объявят новую волну мобилизации 15 января после зимних праздников.

Предыстория:

  • Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Темы: мобилизацияРосcия
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