Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай

Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "рождественское перемирие".

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются, - сказал Гайдай, - Думаю, завтра Генштаб озвучит количество обстрелов и штурмов, которые произошли".

Детали: По мнению главы Гайдая, мотивацией России в объявлении так называемого рождественского перемирия была потребность в операционной паузе и стремление использовать в пропаганде тезис о вероломности Украины, которая ведет боевые действия в день большого религиозного праздника.

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