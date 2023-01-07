Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай
Суббота, 7 января 2023, 00:20
Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "рождественское перемирие".
Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, цитирует Радио Свобода
Прямая речь: "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются, - сказал Гайдай, - Думаю, завтра Генштаб озвучит количество обстрелов и штурмов, которые произошли".
Детали: По мнению главы Гайдая, мотивацией России в объявлении так называемого рождественского перемирия была потребность в операционной паузе и стремление использовать в пропаганде тезис о вероломности Украины, которая ведет боевые действия в день большого религиозного праздника.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
- Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.