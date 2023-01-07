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Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 00:20
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "рождественское перемирие".

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются, - сказал Гайдай, - Думаю, завтра Генштаб озвучит количество обстрелов и штурмов, которые произошли".

Детали: По мнению главы Гайдая, мотивацией России в объявлении так называемого рождественского перемирия была потребность в операционной паузе и стремление использовать в пропаганде тезис о вероломности Украины, которая ведет боевые действия в день большого религиозного праздника.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcияперемирие
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