Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай

Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "рождественское перемирие".

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются, - сказал Гайдай, - Думаю, завтра Генштаб озвучит количество обстрелов и штурмов, которые произошли".

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Детали: По мнению главы Гайдая, мотивацией России в объявлении так называемого рождественского перемирия была потребность в операционной паузе и стремление использовать в пропаганде тезис о вероломности Украины, которая ведет боевые действия в день большого религиозного праздника.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.