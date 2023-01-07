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В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 04:11
В России критикуют Путина за объявленное перемирие – ISW
Фото: Кремль

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президента России Владимира Путина подвергли критике за так так называемое рождественское "перемирие".

Источник: ISW

Детали: Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму более 3,75 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.

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Российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.

В институте предполагают, что объявление о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с Путиным.

В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявление о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

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Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.

В ISW отмечают: пока Кремль продолжает предоставлять пространство для таких заявлений и жестко цензурирует высказывания, которые отклоняются от его собственной информационной линии, намерения, стоящие за путинской войной, остаются понятными.

Основные выводы аналитиков института о боевых действиях в Украине по состоянию на 6 января:

  • Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере более $3,75 млрд.
  • Они же продолжали негативно реагировать на заявление Президента РФ Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.
  • Отдельные жестко настроенные представители российского информационного пространства воспользовались заявлением Путина для продвижения нарратива о том, что Путин является защитником религиозных ценностей.
  • Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
  • Российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной и Сватово.
  • Российские источники утверждают, что войска РФ достигли успехов в Соледаре, в то время как российские наступательные операции продолжаются вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка.
  • Власти и военное руководство РФ продолжают сталкиваться с негативной реакцией в ответ на удар, нанесенный 31 декабря по российской базе в Макеевке Донецкой области.
  • Российские войска и оккупационные власти продолжают целенаправленно преследовать украинских детей с целью усиления социального контроля на оккупированных территориях.

Темы: войнаРосcияПутинперемирие
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