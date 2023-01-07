В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президента России Владимира Путина подвергли критике за так так называемое рождественское "перемирие".
Источник: ISW
Детали: Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму более 3,75 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.
Российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.
В институте предполагают, что объявление о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с Путиным.
В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявление о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.
Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
В ISW отмечают: пока Кремль продолжает предоставлять пространство для таких заявлений и жестко цензурирует высказывания, которые отклоняются от его собственной информационной линии, намерения, стоящие за путинской войной, остаются понятными.
Основные выводы аналитиков института о боевых действиях в Украине по состоянию на 6 января:
- Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере более $3,75 млрд.
- Они же продолжали негативно реагировать на заявление Президента РФ Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.
- Отдельные жестко настроенные представители российского информационного пространства воспользовались заявлением Путина для продвижения нарратива о том, что Путин является защитником религиозных ценностей.
- Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
- Российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной и Сватово.
- Российские источники утверждают, что войска РФ достигли успехов в Соледаре, в то время как российские наступательные операции продолжаются вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка.
- Власти и военное руководство РФ продолжают сталкиваться с негативной реакцией в ответ на удар, нанесенный 31 декабря по российской базе в Макеевке Донецкой области.
- Российские войска и оккупационные власти продолжают целенаправленно преследовать украинских детей с целью усиления социального контроля на оккупированных территориях.