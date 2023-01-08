Во время "перемирия" россияне обстреляли в Запорожье миссию ООН

Несмотря на так называемое "рождественское перемирие", россияне в субботу обстреляли в Запорожской области миссию ООН.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сторона агрессора, которая обещала не стрелять, обстреливала даже гуманитарную миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь".

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Напомним: Россияне в субботу вечером нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.