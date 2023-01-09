В Соледаре ведутся жестокие бои, за сутки было 22 боевых столкновения – Череватый

За предыдущие сутки враг совершил 106 обстрелов в Соледаре, в городе произошли 22 боевых столкновения.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Там (в Соледаре - ред.) происходят жестокие бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны.

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Вчера (8 января - ред.) были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства.

Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку".

Детали: По его словам, морозная погода позволит использовать тяжелую технику - танки, БМП, БТР - следовательно, будут возможны контрнаступательные действия: "Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы - и будет иметь преимущество".

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Напомним:

Россияне сообщают об успехах в этом месте, при чем сам Соледар почти полностью разрушен.

7 января спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Соледар не находится под контролем российских войск, там происходят тяжелые бои, но Вооруженные силы отбивают атаки оккупантов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

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