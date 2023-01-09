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В Соледаре ведутся жестокие бои, за сутки было 22 боевых столкновения – Череватый

Алена МазуренкоПонедельник, 9 января 2023, 10:37
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

За предыдущие сутки враг совершил 106 обстрелов в Соледаре, в городе произошли 22 боевых столкновения.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Там (в Соледаре - ред.) происходят жестокие бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны.

Вчера (8 января - ред.) были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства.

Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку".

Детали: По его словам, морозная погода позволит использовать тяжелую технику - танки, БМП, БТР - следовательно, будут возможны контрнаступательные действия: "Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы - и будет иметь преимущество".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне сообщают об успехах в этом месте, при чем сам Соледар почти полностью разрушен.
  • 7 января спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Соледар не находится под контролем российских войск, там происходят тяжелые бои, но Вооруженные силы отбивают атаки оккупантов.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

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Темы: войнавойнаРосcия
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