Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что, несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Источник: ISW

Детали: В институте отмечают, что успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют об их неизбежном окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников.

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Эксперты отмечают, что, несмотря на различные заявления и сообщения, российские войска все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Они указывают, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, россияне должны установить контроль над трассой Северск-Бахмут (сейчас 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) по меньшей мере.

"Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута", - говорится в разведке института.

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Аналитики также пришли к выводу, что Россия продолжает использовать религию как оружие для информационных операций и дискредитации Украины.

ISW в анализе за 7 января сообщает, что российские войска продолжают истощать свой ракетный арсенал, но, вероятно, смогут и в дальнейшем угрожать украинской критической инфраструктуре и гражданскому населению в ближайшей перспективе.

В институте указывают, что российское производство стратегических ракет с начала вторжения в Украину по сравнению с довоенными запасами российских военных свидетельствует, что Россия не мобилизовала свою военную промышленность для поддержки войны в Украине.

Эксперты добавляют, что обычно страна увеличивает производство ракет, ракетных и других систем вооружений и боеприпасов перед началом войны и переводит свою военную промышленность на военный лад после начала войны.

"Россия не сделала ни того, ни другого", - отмечают в ISW.

По мнению военных аналитиков, неспособность Путина мобилизовать российскую промышленность для поддержки военных усилий России в Украине может быть следствием опасений, что дальнейшие экономические потрясения приведут к нарастанию недовольства в России, поскольку западные режимы санкций наложили значительные ограничения на российскую военную промышленность.

Основные выводы военных экспертов о войне в Украине по состоянию на 7 января: