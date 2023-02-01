Беларусь показала свои "Искандеры"

Белорусские военные начали самостоятельно обслуживать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Источник: Минобороны Беларуси, аналитическая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Белорусское ведомство сообщило, что военнослужащие приступили к "полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Аналитики из "Беларуского Гаюна" указывают, что на опубликованных видео МО РБ замазаны нарукавные знаки военнослужащих, эксплуатирующих "Искандеры".

Дословно: "Вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".

Предыстория: