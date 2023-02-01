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Беларусь показала свои "Искандеры"

Александр ШумилинСреда, 1 февраля 2023, 14:05
Фото: Минобороны Беларуси

Белорусские военные начали самостоятельно обслуживать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Источник: Минобороны Беларуси, аналитическая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Белорусское ведомство сообщило, что военнослужащие приступили к "полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Аналитики из "Беларуского Гаюна" указывают, что на опубликованных видео МО РБ замазаны нарукавные знаки военнослужащих, эксплуатирующих "Искандеры".

Дословно: "Вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".

 
 

Предыстория:

  • В декабре 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство в стране поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
  • В октябре 2022 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в ближайшее время в войска РБ поступят ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО "С-400".

Темы: Беларусьоружие
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