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Лукашенко подякував Путіну за С-400 і "Іскандер", які вже на бойовому чергуванні

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 20:34
Фото: РИА Новости

В Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".

Джерела: пресконференція президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Ми сьогодні поставили на бойове чергування комплекс С-400, який ви (Путін – ред.) передали Білорусі і комплекс "Іскандер", який ви також передали нам".

Деталі: Лукашенко додав, що у нього є занепокоєння щодо ситуації по периметру "союзної держави, в першу чергу, на заході".

Передісторія: Під час зустрічі у Мінську Путін і Лукашекно також обговорили спільне виробництво нової військової техніки та підготовку білоруських військових льотчиків росіянами.

У жовтні 2022 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що найближчим часом у війська РБ надійдуть ракетні комплекси "Іскандер" і системи ППО "С-400".

Теми: зброяБілорусьЛукашенкоПутін
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