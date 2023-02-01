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Зеленский: Власти Грузии медленно убивают Саакашвили

Александр ШумилинСреда, 1 февраля 2023, 16:33

Президент Владимир Зеленский считает, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве

Детали: Зеленский рассказал, что перед пресс-конференцией ему передали фотографии нынешнего состояния Саакашвили.

Прямая речь: "Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фотографии - ред.) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит".

"Я считаю, что сегодня правительство Грузии - что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают".

"Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель - его убить".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в среду 1 февраля по видеосвязи продемонстрировал, в каком ужасном состоянии он находится.
  • В Грузии происходит судебный процесс относительно возможной отсрочки тюремного наказания Саакашвили.
  • Сейчас Саакашвили, который находится в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.
  • В мае Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул украинское гражданство Саакашвили.

Темы: ЗеленскийСаакашвили
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