Зеленский: Власти Грузии медленно убивают Саакашвили

Президент Владимир Зеленский считает, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве

Детали: Зеленский рассказал, что перед пресс-конференцией ему передали фотографии нынешнего состояния Саакашвили.

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Прямая речь: "Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фотографии - ред.) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит".

"Я считаю, что сегодня правительство Грузии - что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают".

"Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель - его убить".

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