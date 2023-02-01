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Чиновник Минобороны, которого обвинили в поддержке оккупации, написал заявление на увольнение

Александр ШумилинСреда, 1 февраля 2023, 18:40
Александр Лиев

Исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение и отметил, что сделал это для того, чтобы "не вредить министру обороны" Алексею Резникову.

Источник: Лиев в комментарии "Громадському радио"

Прямая речь: "Я чиновник одного из десятков департаментов Минобороны. Достаточно кропотливая работа у этого департамента, она неполитическая, скажем так, а именно техническая. И, наверное, все это происходит вокруг не моей персоны, и не именно этого департамента, а чего-то большего, в чем я трудно ориентируюсь, во всех этих перепитиях.

Поэтому да, я написал заявление для того именно, чтобы никаким образом не вредить сейчас министру обороны, потому что он проводит сверхважные переговоры по сверхважным, жизненно важным темам для нашей страны, и именно в этот момент кто-то нашел уже раз десятый подборку (обвинений - ред.)".

Детали: Лиев отметил, что "за 8 лет много раз отвечал" на упреки относительно его слов в 2014 году, которые распространили активисты.

Предыстория: 

  • Глава правления общественной организации "ЦПК" Виталий Шабунин сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев, который блокировал доступ ВСУ к украинским маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а значит и оккупацию полуострова.
  • Лиев отверг обвинения и назвал заявления Шабунина "сфабрикованным вбросом", который отрывает его от работы и направлен не столько против него самого, как против министра обороны.

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Темы: МинобороныоружиеЦПКувольнение
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