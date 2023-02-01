Чиновник Минобороны, которого обвинили в поддержке оккупации, написал заявление на увольнение

Исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение и отметил, что сделал это для того, чтобы "не вредить министру обороны" Алексею Резникову.

Источник: Лиев в комментарии "Громадському радио"

Прямая речь: "Я чиновник одного из десятков департаментов Минобороны. Достаточно кропотливая работа у этого департамента, она неполитическая, скажем так, а именно техническая. И, наверное, все это происходит вокруг не моей персоны, и не именно этого департамента, а чего-то большего, в чем я трудно ориентируюсь, во всех этих перепитиях.

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Поэтому да, я написал заявление для того именно, чтобы никаким образом не вредить сейчас министру обороны, потому что он проводит сверхважные переговоры по сверхважным, жизненно важным темам для нашей страны, и именно в этот момент кто-то нашел уже раз десятый подборку (обвинений - ред.)".

Детали: Лиев отметил, что "за 8 лет много раз отвечал" на упреки относительно его слов в 2014 году, которые распространили активисты.

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