Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах 12 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва – Луганской и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковиевка и Пречистовка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасильевка, Студенок, Волфино, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населенных пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестовое, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка и Новополь в Донецкой области и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе – Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Береговое и Херсон.

В сводке сообщается, что российские захватчики продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. В городе Голая Пристань сотрудники ФСБ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

Генштаб также сообщил, что с целью пополнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области российские оккупанты привезли завербованных в тюрьмах наемников ЧВК "Вагнер".

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО противника.