Россия подняла в воздух бомбардировщики, могут быть удары – КГВА

Киевская городская военная администрация предупреждает, что утром 10 февраля Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, украинцев просят не игнорировать сигналы тревоги, потому что есть большая угроза ракетного удара.

Источник: КГВА в Telegram, Оперативное командование "Юг" в Facebook

Прямая речь начальника ГВА Сергея Попка: "На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие".

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Детали: В то же время ОК "Юг" отмечает, что 10 февраля, когда немного уменьшился шторм, Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, среди которых 1 подводный. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет.