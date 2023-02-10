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Российская ракета упала возле автобусной остановки на Львовщине – ОВА

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 12:19
Неразорвавшийся снаряд в Дебальцево, Flickr/ЮНИСЕФ Украина

Ракета российских оккупантов упала недалеко от автобусной остановки на Львовщине – не разорвалась, без пострадавших.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "В Золочевском районе (Львовщины - ред.), недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не разорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет". 

Детали: Козицкий добавил, что на месте попадания перекрыто движение транспорта.

Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Авто, которые едут в направлении столицы, направляют через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Летом прошлого года в результате российского обстрела общественной остановки в Николаеве погибло 7 человек.

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Темы: Львовщинаракетный ударвойна
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