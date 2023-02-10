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Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині – ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 12:19
Снаряд, що не розірвався, у Дебальцевому, Flickr/ЮНІСЕФ Україна

Ракета російських окупантів впала неподалік автобусної зупинки на Львівщині – не вибухнула, без постраждалих.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "У Золочівському районі (Львівщини - ред.), неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не розірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема". 

Деталі: Козицький додав, що на місці влучання перекрито рух транспорту.

Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва, через населені пункти Буськ та Красне. Авто, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Передісторія:

  • Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російськиї ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Влітку минулого року внаслідок російського обстрілу громадської зупинки в Миколаєві загинуло 7 людей.

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Теми: Львівщинаракетний ударвійна
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