Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

Украинские защитники вечером 9 февраля и утром 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 – всего Россия выпустила по Украине 106 ракет.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь: "С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им (врагом - ред.) осуществлен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа "Shahed".

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Силами и средствами ВСУ и других составляющих Сил обороны уничтожено 61 крылатую ракету врага и 5 дронов".

Детали: Залужный сообщил, что авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации (Ту-95) из акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.

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Предыстория:

Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет.

Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили - 10 вражеских ракет.

В Криворожском районе Днепропетровской области силы Противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, из них 3 - в черте города.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские военные попали в объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения, самая сложная ситуация - в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Что этому предшествовало: