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Россияне усиливают группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 18:09
Россияне усиливают группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях – Генштаб
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Россияне не отказываются от намерений полностью захватить Донецкую и Луганскую области, усиливают свои группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских подразделений".

Детали: В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Осуществил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Порохонь, Студенок, Стариково, Волфино Сумской области и Волчанск, Фиголевка и Двуречная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это - Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Васюковка, Парасковиевка, Часов Яр, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. А в целом - более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное на Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Меловое, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан".

Подразделения же ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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