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В НАТО хотят продлить срок полномочий Столтенберга – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 07:42
Йенс Столтенберг. Фото с Facebook НАТО

Страны-члены НАТО намерены оставить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса до апреля 2024 года.

Источник: Welt am Sonntag со ссылкой на источники

Детали: Столтенберг должен был бы уйти в отставку с должности в сентябре. Однако, по информации издания, страны-члены НАТО договорились о новом соглашении, формальное принятие которого должно состояться весной.

Welt am Sonntag пишет, что существует неофициальная договоренность между 30 странами о продлении срока его полномочий до апреля 2024 года. Тогда как срок полномочий Столтенберга фактически должен был закончиться 30 сентября этого года.

"Причиной запланированного продления, которое должно быть официально принято весной, стало то, что Столтенберг предоставил "выдающиеся услуги НАТО, особенно на фоне войны в Украине", - говорится в материале.

Также отмечается, что продление полномочий Столтенберга гарантировало бы "стабильность в верхах Альянса в сложное время".

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Темы: НАТО
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