Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО хотят продлить срок полномочий Столтенберга – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 06:42
В НАТО хотят продлить срок полномочий Столтенберга – СМИ
Йенс Столтенберг. Фото с Facebook НАТО

Страны-члены НАТО намерены оставить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса до апреля 2024 года.

Источник: Welt am Sonntag со ссылкой на источники

Детали: Столтенберг должен был бы уйти в отставку с должности в сентябре. Однако, по информации издания, страны-члены НАТО договорились о новом соглашении, формальное принятие которого должно состояться весной.

Реклама:

Welt am Sonntag пишет, что существует неофициальная договоренность между 30 странами о продлении срока его полномочий до апреля 2024 года. Тогда как срок полномочий Столтенберга фактически должен был закончиться 30 сентября этого года.

"Причиной запланированного продления, которое должно быть официально принято весной, стало то, что Столтенберг предоставил "выдающиеся услуги НАТО, особенно на фоне войны в Украине", - говорится в материале.

Также отмечается, что продление полномочий Столтенберга гарантировало бы "стабильность в верхах Альянса в сложное время".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: