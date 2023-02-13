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Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости

Понедельник, 13 февраля 2023, 21:55
Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости
Владимир Зеленский, фото ОП

13 февраля президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады главнокомандующего, командующих направлений и руководителей разведки. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 февраля

Прямая речь: "Сегодня очень насыщенный день – и внутренней тематикой, прежде всего в сфере обороны и безопасности, и внешнеполитической.

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Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донецкой и Луганской областей, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставкам оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости".

Детали: Зеленский также сообщил, что в этот день представил новых руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел – Василия Малюка и Игоря Клименко. 

Глава государства уверен, что оба они – "на своих местах, там, где они действительно полезны для государства". 

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Зеленский добавил, что у Клименко и Малюка уже есть "значительные результаты в защите государства, и они точно будут иметь еще больше достижений на новых должностях".

Темы: Зеленскийставкавойна
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