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Глава Пентагона назвал страны, которые планируют передать Украине танки Leopard

Вторник, 14 февраля 2023, 10:37

Министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Группа стран, в частности Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", - перечислил глава Пентагона.

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Он также напомнил, что США, Чехия и Нидерланды совместно передают более 90 танков Т-72 в дополнение к решению Польши предоставить свои Т-72. А Британия передает роту главных боевых танков Challenger и "совместно с несколькими странами ищет источники для поставки Украине дополнительных боеприпасов".

Ранее стало известно, что четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и украинские военнослужащие уже обучаются на них.

Как известно, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2 и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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