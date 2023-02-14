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Угрозы российского нападения на Киев сейчас нет – генерал Милли

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 17:38

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли утверждает, что пока американская сторона не видит признаков возможного нападения России на Киев.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Всегда есть потенциальная угроза (Киеву), угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев - это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал способности РФ осуществить нападение на Киев. Но по состоянию на сейчас мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений (об этом)", - сказал Милли.

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С приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину западные обозреватели начали предполагать, что российская сторона может прибегнуть к очередной попытке захватить Киев, которую она уже пыталась осуществить в начале 2022 года.

Также, как сообщалось, американский генерал назвал битву в районе Бахмута наиболее масштабной по потерям по состоянию на сейчас и спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из города.

Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидалось, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, например истребители или быстрые поставки западных боевых танков.

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Темы: войнаКиев
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