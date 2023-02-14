ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами, РФ сбросила аэрозольные гранаты в Донецкой области – Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили три склада с боеприпасами России, в Донецкой области враг сбросил с беспилотника аэрозольные гранаты на позиции украинских защитников.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ врага.

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Активно действует вражеская авиация. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска в Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения.

Кроме того, враг в целом совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.

Противник, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Существенно продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Берестовое, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Червонопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку - Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Берестового, Житловки и Верхнекамьянского.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под авиационные удары врага попали районы Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка,

Георгиевка, Угледар, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку Авдеевки и Угледара. Также, оккупанты сбросили с БпЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

С целью компенсирования масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский в РФ в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и "добровольцев". Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс.

В результате, отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года, на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий.