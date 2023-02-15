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Силы обороны отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 06:59
Боец ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 14 февраля Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах более 20 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Крохмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Новоегоровку, Макеевку, Червонопоповку, Песчаное, Диброву, Спорное, Роздоловку, Серебрянское лесничество и Белогоровку Луганской области и Федоровку и Степное – Донецкой.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищеевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов. В частности – Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Никилское и Временка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львовское, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлеутронной борьбы врага.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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