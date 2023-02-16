Силы обороны ударили по 17 районам сосредоточения врага – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки в двух областях и нанесли удары по 17 районам сосредоточения врага и другим важным объектам противника.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара".

"В Чаплинке Херсонской области, 14 февраля, российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления, со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым".

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражескому огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории рф по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спирное, Роздоловку и Степное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спирное, Выемка, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Клищеевка, Ивановское, Часов яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы неподалеку Новополя и Малиновки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львов, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов.