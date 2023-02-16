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Большинство европейцев верят в победу Украины в войне

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 13:31

61% граждан ЕС верят, что война закончится в пользу Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса eupinions.

Больше всего тех, кто верит в победу Украины, в Польше - 81%. Наиболее скептически настроены граждане Италии, но и там в победу Украины верит более половины граждан - 51%. В Германии в победе Украины убеждены 55% опрошенных.

Общеевропейский опрос также показал, что 68% респондентов рассматривают вторжение в Украину как нападение на Европу в целом.

Доля тех, кто согласен с этим утверждением, в каждой стране-члене ЕС колеблется от 64% в Бельгии до 79% в Польше.

Большинство граждан ЕС, принявших участие в опросе, считают, что Украина защищает ценности, которые разделяют все европейские страны. Доля тех, кто согласен с этим утверждением, в каждой стране-члене ЕС колеблется от 59% в Германии и Италии до 72% в Польше.

Изабелл Хоффманн, председатель eupinions и эксперт по вопросам Европы в Фонде Бертельсманна, отметила, что единство является "важным сигналом", а общие ценности являются "краеугольным камнем поддержки, оказываемой Украине со стороны ЕС и его стран-членов".

ВИДЕО ДНЯ

В опросе, проведенном в декабре 2022 года, приняли участие почти 13 300 граждан ЕС в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

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Темы: УкраинавойнаЕвропаопрос
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