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На территории Молдовы в четвертый раз нашли фрагмент ракеты после ударов РФ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 14:30
Фото МВД Молдовы

У Молдові вчетверте виявили фрагмент ракети, яка потрапила на територію країни після російської ракетної атаки по Україні.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови, пише "Європейська правда".

"Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної внаслідок російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)", - сказано у офіційному повідомленні відомства, у якому також додається фото уламка.

Зона падіння фрагмента перебуває під охороною, на місце прямують сапери та прокурори.

У МВС відзначили, що це вже четвертий випадок, коли уламки ракети від бомбардування України падають на територію Молдови. 

"Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян", - йдеться у заяві.

 

Нагадаємо, 14 лютого Молдова на деякий час закрила повітряний простір для забезпечення безпеки громадян після виявлення на півночі країни невідомого літального апарату, схожого на метеозонд. 

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Згодом спікер парламенту Ігор Грому розповів, що авіапростір закривали через повітряний об’єкт, інформацію про який офіційний Кишинів отримав від української влади.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що 14 лютого у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом. Росія використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки і відволікання нашої ППО.

Ігнат не виключив, що ці кулі могли б потрапити на територію сусідніх держав.

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Темы: Молдоваракетный удар
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