ВСУ поразили артиллерийское подразделение РФ, в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных – Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили артиллерийское подразделение и нанесли 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, в оккупированном Мариуполе россияне начали мобилизовать бездомных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и 2 других важных объекта захватчиков.

В течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено.

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В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов и Волчанск на Харьковщине.

Кроме того, противник нанес с территории РФ удар из вооружения вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон, пострадали мирные люди.

Оккупационная администрация города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству. В частности, распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию.

Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Отныне бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско.