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Зеленский: Антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 февраля 2023, 14:42
Зеленский: Антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Глубинной коррупции в Украине нет. Многое вымыла война, многие сбежали из государства, если говорить откровенно, многие остались с оккупантами по своей воле. 

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Есть реформы, есть антикоррупционная система – у нас она одна из самых мощных в Европе. У нас много институтов". 

Детали: В частности, Зеленский вспомнил конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро, который должен завершиться в марте. Президент заявил, что после этого антикоррупционная система в Украине будет работать "на сто процентов".

Он также считает, что послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги.

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Что этому предшествовало:

  • Полномочия предыдущего директора НАБУ Артема Сытника закончились 16 апреля 2022 года. 16 января Комиссия по отбору кандидатов на директора НАБУ после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.
  • Член Конкурсной комиссии Драго Кос Директора в январе заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро выберут через два-три месяца.

Темы: Зеленскийкоррупцияпрезидентреформы
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