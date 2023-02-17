Зеленский: Антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная система в Украине – одна из самых мощных в Европе.
Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Прямая речь: "Глубинной коррупции в Украине нет. Многое вымыла война, многие сбежали из государства, если говорить откровенно, многие остались с оккупантами по своей воле.
Есть реформы, есть антикоррупционная система – у нас она одна из самых мощных в Европе. У нас много институтов".
Детали: В частности, Зеленский вспомнил конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро, который должен завершиться в марте. Президент заявил, что после этого антикоррупционная система в Украине будет работать "на сто процентов".
Он также считает, что послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги.
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Что этому предшествовало:
- Полномочия предыдущего директора НАБУ Артема Сытника закончились 16 апреля 2022 года. 16 января Комиссия по отбору кандидатов на директора НАБУ после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.
- Член Конкурсной комиссии Драго Кос Директора в январе заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро выберут через два-три месяца.