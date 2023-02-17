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Зеленський: Антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 14:42
Зеленський: Антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України Володимир Зеленський вважає, що антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Глибинної корупції в Україні немає. Багато що вимила війна, багато хто втік із держави, якщо казати відверто, багато хто залишився з окупантами за своєю волею. 

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Є реформи, є антикорупційна система – у нас вона одна з найпотужніших у Європі. У нас багато інституцій". 

Деталі: Зокрема, Зеленський згадав конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро, який має завершитися в березні. Президент заявив, що після цього антикорупційна система в Україні працюватиме "на сто відсотків".

Він також вважає, що післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки.

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Що цьому передувало: 

  • Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. 16 січня Комісія з відбору кандидатів на директора НАБУ після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування. 
  • Член Конкурсної комісії Драго Кос Директора у січні заявив, що директора Національного антикорупційного бюро оберуть за два-три місяці.

Теми: Зеленськийкорупціяпрезидентреформи
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