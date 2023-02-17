Зеленський: Антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі
Президент України Володимир Зеленський вважає, що антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі.
Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції
Пряма мова: "Глибинної корупції в Україні немає. Багато що вимила війна, багато хто втік із держави, якщо казати відверто, багато хто залишився з окупантами за своєю волею.
Є реформи, є антикорупційна система – у нас вона одна з найпотужніших у Європі. У нас багато інституцій".
Деталі: Зокрема, Зеленський згадав конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро, який має завершитися в березні. Президент заявив, що після цього антикорупційна система в Україні працюватиме "на сто відсотків".
Він також вважає, що післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки.
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Що цьому передувало:
- Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. 16 січня Комісія з відбору кандидатів на директора НАБУ після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.
- Член Конкурсної комісії Драго Кос Директора у січні заявив, що директора Національного антикорупційного бюро оберуть за два-три місяці.