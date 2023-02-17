Зеленський: Антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що антикорупційна система в Україні – одна з найпотужніших в Європі.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Глибинної корупції в Україні немає. Багато що вимила війна, багато хто втік із держави, якщо казати відверто, багато хто залишився з окупантами за своєю волею.

Є реформи, є антикорупційна система – у нас вона одна з найпотужніших у Європі. У нас багато інституцій".

Деталі: Зокрема, Зеленський згадав конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро, який має завершитися в березні. Президент заявив, що після цього антикорупційна система в Україні працюватиме "на сто відсотків".

Він також вважає, що післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки.

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