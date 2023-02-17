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В США предлагают отправить в зону боевых действий в Украине наблюдателей для отслеживания помощи

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 17:27

Высокопоставленные чиновники, ответственные за контроль за использованием более 110 миллиардов долларов военной и экономической помощи США Украине, заявили, что будут настаивать на направлении аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий для усиления мониторинга.

Об этом заявили генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию в совместном интервью The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников, до сих пор им удавалось выполнять важные надзорные задачи дистанционно, используя персонал, базирующийся в Вашингтоне, Польше и Германии.

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Но после поездки инспекторов в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, которые тщательно проверяют помощь, находились на местах в Украине.

"Я думаю, что мы были креативными и, знаете, нестандартными, ориентированными на будущее в том надзоре, который мы смогли осуществить до сих пор. Но настоящий комплексный, надежный надзор невозможно осуществлять дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более комплексным будет надзор", - сказала Николь Ангарелла, и.о. заместителя генерального инспектора USAID.

Эти три чиновника отвечают, среди прочего, за то, чтобы не допустить перенаправления американского оружия, не допустить хищения средств налогоплательщиков и обеспечить надлежащее функционирование программ помощи.

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Чиновники заявили, что, хотя это только первые дни, они не получали никаких сообщений о серьезных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с американской помощью Украине, которая варьируется от дорогих систем вооружения до наличных, что помогает удерживать экономику.

Но они также признали, что сам размер американского пакета помощи и скорость, с которой он был выделен Конгрессом, создает проблемы.

"Один из моих коллег сказал: "Мы осуществляем надзор со скоростью войны, не так ли? Поэтому мы должны быть ловкими", - сказал генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Обычно генеральные инспекторы работают с запасом времени, публикуя отчеты через месяцы или годы после того, как средства федерального правительства были потрачены. Но масштабы помощи Украине заставляют уделять необычное внимание работе этих трех чиновников и их команд.

"Это невероятно большой объем помощи, который поступает в одно правительство или на одну цель" за "очень короткое время. Любое мошенничество, расточительство, злоупотребления, которые отвлекают эти средства от их целевого назначения, ставят под угрозу дальнейший поток этой помощи", - сказала Диана Шоу, заместитель генерального инспектора Государственного департамента США.

Во время встреч в Киеве, в которых приняли участие премьер-министр Украины, министры обороны, финансов и генеральный прокурор, генеральные инспекторы подчеркнули "ожидания США относительно подотчетности, а также важность сотрудничества с нашей надзорной работой", - сказал Сторч.

Согласно правительственным документам, в 2022 году Конгресс США выделил более 113 миллиардов долларов на помощь Украине.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи на сумму $10 млрд для поддержки правительства Украины.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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