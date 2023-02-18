Избранный президент Чехии Петер Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ

Бывший генерал НАТО Петер Павел, который победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и должен занять должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

Об этом он заявил на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение", - добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которых Запад должен избежать.

"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем будет вести переговоры о разоружении", подчеркнул он.

Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого, но призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".

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Ранее в Мюнхене США обвинили РФ в преступлениях против человечества во время войны в Украине, а Польша заявила, что рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29.

Стоит заметить, что никто из других панелистов, где присутствовали, в частности, премьеры Швеции, Финляндии и Эстонии, публично не поддержали чешского политика.

О дискуссии в Мюнхене читайте в статье Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене.