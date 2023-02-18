Кулеба и европейские лидеры ответили избранному президенту Чехии на намеки об уступках Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских политиков вроде новоизбранного президента Чехии Петера Павела "верить в Украину" и не склонять Киев к уступкам.

Эта дискуссия состоялась на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", ранее Петер Павел неожиданно заявил, что Запад должен остерегаться такой победы Украины, которая развалит РФ, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к России и согласится на уступки, которых сейчас Киев не допускает. Павел призвал всех "быть реалистичными - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

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Дмитрий Кулеба, который также участвовал в панели, ответил Петру Павелу, процитировав его слова.

"Есть интеллектуальная ловушка, которой надо избежать. Поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", - заявил министр.

Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам.

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"Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить", - пояснил министр, - Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим".

Другие участники дискуссии также вступили в спор с Павелом, оставив его единственным участником, который прибегнул к таким предположениям.

"Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означало не предполагать, что сегодня мы оказались здесь. Быть реалистичным - это значит быть близоруким", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также призвал всех партнеров Украины "верить в то, что вы делаете".

Премьер Финляндии Санна Марин со своей стороны призвала не предлагать России "легкое поражение", избегая мнимых нежелательных последствий.

"Россия должна заплатить действительно высокую цену за атаку на Украину. Все 400 млн замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для России за это нападение должна быть действительно высокой. Если она будет такой, которую они осилят - то будет новое нападение. И Россия должна действительно проиграть войну", - заявила глава финского правительства.

Ранее в Мюнхене США обвинили РФ в преступлениях против человечества во время войны в Украине, а Польша заявила, что рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29.

О дискуссии в Мюнхене читайте в статье Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене.