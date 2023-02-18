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Кулеба та європейські лідери відповіли обраному президенту Чехії на натяки про поступки України

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 16:30
Кулеба та європейські лідери відповіли обраному президенту Чехії на натяки про поступки України
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петера Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок.

Ця дискусія відбулася на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Петер Павел несподівано заявив, що Захід має стерегтися такої перемоги України, яка розвалить РФ, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до Росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. Павел закликав усіх "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

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Дмитро Кулеба, який також брав участь у панелі, відповів, Петру Павелу, процитувавши його слова.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", - заявив міністр.

Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок.

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"Немає різниці між тими, хто каже фразу "Україна, можливо, поступиться" та фразу "Україні, певно, доведеться поступитися", - пояснив міністр. – Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

Інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом, лишивши його єдиним учасником, який вдався до таких припущень.

"Тим, хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним – це означає бути короткозорим", - заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зі свого боку закликала не пропонувати Росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

"Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на Україну. Всі 400 млн заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді високою. Якщо вона буде такою, яку вони осилять – то буде новий напад. І Росія має справді програти війну", - заявила очільниця фінського уряду.

Раніше у Мюнхені США звинуватили РФ у злочинах проти людства під час війни в Україні, а Польща заявила, що розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29.

Про дискусію в Мюнхені читайте у статті Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені.

Теми: Кулеба ДмитроЧехіявійна
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