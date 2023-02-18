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За сутки Россия нанесла 16 ракетных ударов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 18:12
иллюстративное фото Getty Images

В течение суток российские войска нанесли по Украине 16 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Хмельницкий и населенного пункта Украинск Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Хмельницкий и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Огирцево, Веселое, Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное - Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье - Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Велетенское и Береговое Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силами обороны в течение текущих суток уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили один район сосредоточения живой силы противника.

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Темы: Генштабвойна
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