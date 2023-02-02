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Удар россиян по Краматорску: количество жертв возросло

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 07:39
Удар россиян по Краматорску: количество жертв возросло
Фото ГСЧС

Количество жертв российского удара по жилому дому в г. Краматорск Донецкой области возросло до трех.

Источник: ГСЧС в Telegram, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Национальная полиция в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 07:00 2 февраля в результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)". 

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Фото ГСЧС

Детали: По данным полиции, предварительно известно о 3 погибших гражданских жителях и 20 раненых. Под завалами могут оставаться люди.

Глава ОВА сообщил, что за сутки 1 февраля россияне ранили 22 человека в Донецкой области: из них 3 – в Бахмуте, 2 – в Часовом Яру. 

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Темы: КраматорсквойнажертвыДонецкая область
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