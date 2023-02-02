Зеленский ответил, почему подписал закон об усилении ответственности военных

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных. Этот закон Зеленский подписал неделю назад.

Источник: ответ на петицию на сайте президента

Дословно: "Подписанный мной закон № 8271 направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества".

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Детали: Зеленский отмечает, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В частности, в военном руководстве считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также президент призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

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Зеленский заявил, что разделяет убеждение в том, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время, он назвал залогом боеспособности воинских подразделений, в том числе, соблюдение воинской дисциплины.

Напомним: