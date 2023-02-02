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Зеленский ответил, почему подписал закон об усилении ответственности военных

Алена МазуренкоЧетверг, 2 февраля 2023, 22:54
Зеленский ответил, почему подписал закон об усилении ответственности военных
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных. Этот закон Зеленский подписал неделю назад.

Источник: ответ на петицию на сайте президента

Дословно: "Подписанный мной закон № 8271 направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества".

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Детали: Зеленский отмечает, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В частности, в военном руководстве считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также президент призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

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Зеленский заявил, что разделяет убеждение в том, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время, он назвал залогом боеспособности воинских подразделений, в том числе, соблюдение воинской дисциплины.

Напомним: 

  • 24 января Зеленский подписал скандальный законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или воинской части.
  • Законопроект 8271 был проголосован в Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".
  • Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием".
  • Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.
  • Документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.
  • Петиция с требованием к президенту Владимиру Зеленскому была опубликована 15 декабря и за сутки набрала более 25,5 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

Темы: Зеленскийпетициявойна
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