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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 06:55
Танк ВСУ. ФОТО Из Facebook Генштаба

В течение 21 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 7 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг и дальше сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. В частности – Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещеевка, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новоселка, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Чаривне, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Михайловка, Дудчаны, Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

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Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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