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Российские ДРГ пробились на Харьковщину, одну уже вытеснили обратно в РФ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 17:43
Российские ДРГ пробились на Харьковщину, одну уже вытеснили обратно в РФ – Генштаб
ФОТО: ПРЕСС-сЛУЖБА ГПСУ

На Харьковщине обнаружили две российские диверсионно-разведывательные группы, одну из них Силы обороны оттеснили в Россию.

Источник: Генштаб

Дословно: "В районе Бологовки (Харьковская область - ред.) было обнаружено вражескую диверсионно-разведывательную группу. В результате огневого воздействия подразделений Сил обороны противник отошел на территорию РФ.

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Также (враг - ред.) совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголевки (Харьковская область - ред.)".

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

РФ продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

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В течение суток противник нанес 9 ракетных, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Осуществил более 20 обстрелов из РСЗО. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. 

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренек, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них - Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка. 

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Ивановка и Ямполовка Донецкой области. 

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спирное, Веселое, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка. 

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Осуществили артиллерийские обстрелы по около 20 районах населенных пунктов. В частности это - Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти похищенные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Темы: ГенштабХарьковская областьвойнадиверсанты
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