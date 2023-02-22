В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

Высокопоставленный государственный чиновник США заявил, что смена партии, которая контролирует президентский пост, не повлияет на поддержку Украины со стороны США.

Об этом советник Государственного департамента Дерек Чоллет сказал Sky News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, что произойдет, если новый президент будет избран в 2024 году, он отметил, что помощь Украине является одним из немногих вопросов, в которых демократы и республиканцы согласны.

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"Важно отметить, что в США существует двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", - сказал он.

По его словам, за год, прошедший с начала войны, США предоставили почти 30 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, что в шесть раз превышает оборонный бюджет Украины на 2021 год.

Он назвал приостановление Россией действия договора о ядерных вооружениях "верхом безответственности", но добавил, что практическое влияние этого решения непонятно.

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"Это не делает мир безопаснее и еще раз демонстрирует намерение Путина попытаться подорвать глобальную стабильность", - добавил Чоллет.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Варшаве во вторник с речью, заявил, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" побежден РФ.