Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 19:55
Getty Images

Высокопоставленный государственный чиновник США заявил, что смена партии, которая контролирует президентский пост, не повлияет на поддержку Украины со стороны США.

Об этом советник Государственного департамента Дерек Чоллет сказал Sky News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, что произойдет, если новый президент будет избран в 2024 году, он отметил, что помощь Украине является одним из немногих вопросов, в которых демократы и республиканцы согласны.

"Важно отметить, что в США существует двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", - сказал он.

По его словам, за год, прошедший с начала войны, США предоставили почти 30 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, что в шесть раз превышает оборонный бюджет Украины на 2021 год.

Он назвал приостановление Россией действия договора о ядерных вооружениях "верхом безответственности", но добавил, что практическое влияние этого решения непонятно.

"Это не делает мир безопаснее и еще раз демонстрирует намерение Путина попытаться подорвать глобальную стабильность", - добавил Чоллет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Варшаве во вторник с речью, заявил, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" побежден РФ.

Темы: СШАпомощь УкраинеУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов

фото, видеоШмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Все новости...
Российские ДРГ пробились на Харьковщину, одну уже вытеснили обратно в РФ – Генштаб
Кулеба назвал нелогичными мысли, что Путин применит ядерное оружие
Глава МИД Венгрии: Лучше бы Путин и Байден поговорили, эта война должна закончиться
Сунак рассказал, как предоставить Украине решающее преимущество на поле боя как можно скорее
Последние новости
20:05
Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас
19:47
В США хотят конфисковать недвижимость российского олигарха Вексельберга на $75 миллионов
19:44
Россия будет делать "вбросы" относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский
19:39
Зеленский: Я хочу встретиться с Си Цзиньпином
19:32
Президент: Риск вторжения РФ в другие страны реальный
19:31
США вводят пошлину в 200% на российский алюминий
19:18
Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение
19:10
Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
18:56
фотоВойна в фотографиях: как выглядел год полномасштабного вторжения России в Украину
18:52
США, вероятно, ограничат уровень производства южнокорейских чипов в Китае
Все новости...