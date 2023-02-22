Сунак объяснил, почему вопрос передачи самолетов является сложным для Британии

Британский премьер Риши Сунак подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды" со встречи украинских журналистов с Сунаком, информирует "Европейская правда".

"Что касается истребителей, то я сказал, когда ваш президент был здесь, что мы будем первой страной, которая научит украинских пилотов пользоваться такими истребителями или другими самолетами. Речь идет не только об их покупке, но и о тактике, и это более широкая часть плана, который заключается в том, как мы можем сделать так, чтобы Украина могла защитить себя не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе", - отметил Сунак.

Реклама:

Однако, по его словам, по состоянию на сейчас передача конкретных британских самолетов и самолетов в целом является сложной задачей.

"Это не легко, потому что есть целый набор вещей, которые возникают рядом, речь идет не только о самолете. Это то, как вы ухаживаете за ним, как вы его обслуживаете, и над этим нужно работать", - отметил Сунак.

Кроме того, он отметил, что британские самолеты "очень отличаются" от тех, к которым привыкли украинские пилоты.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, он подтвердил готовность помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине.

"Сейчас, если есть страны, которые могут предоставить самолеты, которые могут быть использованы в Украине, то мы поможем им это сделать. Это то, что мы сказали. Потому что мы стремимся продолжать оказывать всю поддержку, которую мы не можем", - отметил Сунак.

Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 22 февраля предположил, что Великобритания станет первой страной, которая разблокирует предоставление Украине западных истребителей.