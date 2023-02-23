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ООН схвалила українську "формулу миру", шкідливі поправки "збили"

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 22:47
ГГА ООН схвалила проєкт резолюції з положеннями української "формули миру", скриншоті із Twitter Володимира Зеленського

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною "формули миру" – плану з десяти пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На надзвичайній сесії Генасамблеї в четвер за резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались під час голосування (зокрема Іран, Казахстан і Китай), а сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія.

 

Серед іншого, документ містить вимогу до Російської Федерації "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Також там міститься заклик до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права, "негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України".

Окремо згадана необхідність "забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні".

Резолюція також закликає члени ООН співпрацювати для подолання глобальних наслідків повномасштабної війни Росії проти України й "підкреслює, що заходи для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні повинні враховувати ці чинники".

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Водночас Генасамблея ООН відхилила дві поправки Білорусі, які мали на меті "розмити" резолюцію. У першій ішлось про засудження заяв іноземних лідерів щодо "Мінських угод", а в іншій - заклик припинити військову допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський написав: "Я вдячний усім країнам, які підтримали критично важливу резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, які підкреслюють важливість всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні". 

За його словами, ця резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України, потужним свідченням солідарності світової спільноти з народом України у контексті річниці повномасштабної агресії РФ" і глобальної підтримки української "формули миру".

Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Генеральна Асамблея ООН 143 із 193 голосів ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Теми: мирООНУкраїнаБілорусь
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