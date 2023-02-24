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США в пятницу объявят новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 00:58
США в пятницу объявят новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд – CNN
фото: Getty Images

Ожидается, что администрация Байдена объявит о пакете помощи Украине на 2 млрд долларов в годовщину российского вторжения, 24 февраля.

ИсточникCNN со ссылкой на источники

Детали: Власти США в этот раз не отправят Украине оружие со складов армии США, а закажут его производство у американских компаний.

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"Хотя эта помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, она также сигнализирует о долгосрочных обязательствах оказывать помощь Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом против России", - пишет CNN.

Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:

  • реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
  • несколько типов беспилотных летательных аппаратов;
  • средства противодействия БПЛА;
  • оборудование для разминирования;
  • защищенное оборудование связи;
  • подготовка и техническое обслуживание.

Что предшествовало: Во время визита в Киев Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

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Темы: СШАоружиепомощь Украине
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