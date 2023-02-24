США в пятницу объявят новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд – CNN

Ожидается, что администрация Байдена объявит о пакете помощи Украине на 2 млрд долларов в годовщину российского вторжения, 24 февраля.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Власти США в этот раз не отправят Украине оружие со складов армии США, а закажут его производство у американских компаний.

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"Хотя эта помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, она также сигнализирует о долгосрочных обязательствах оказывать помощь Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом против России", - пишет CNN.

Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

несколько типов беспилотных летательных аппаратов;

средства противодействия БПЛА;

оборудование для разминирования;

защищенное оборудование связи;

подготовка и техническое обслуживание.

Что предшествовало: Во время визита в Киев Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.