США в пятницу объявят новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд – CNN
Ожидается, что администрация Байдена объявит о пакете помощи Украине на 2 млрд долларов в годовщину российского вторжения, 24 февраля.
Источник: CNN со ссылкой на источники
Детали: Власти США в этот раз не отправят Украине оружие со складов армии США, а закажут его производство у американских компаний.
"Хотя эта помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, она также сигнализирует о долгосрочных обязательствах оказывать помощь Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом против России", - пишет CNN.
Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:
- реактивные системы залпового огня HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
- несколько типов беспилотных летательных аппаратов;
- средства противодействия БПЛА;
- оборудование для разминирования;
- защищенное оборудование связи;
- подготовка и техническое обслуживание.
Что предшествовало: Во время визита в Киев Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.