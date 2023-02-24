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МИД Молдовы напомнил России, что ее войска должны уйти из Приднестровья

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 19:54

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ответило на заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье напоминанием о необходимости вывода российских войск.

Заявление ведомства приводит издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что информация России не соответствует действительности и направлена на манипулирование общественным мнением. 

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"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильная", - говорится в сообщении министерства.

В то же время в министерстве еще раз подтвердили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.

"В связи с этим мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в ведомстве.

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23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы готовящейся Украиной провокации в Приднестровье.

МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

Темы: МолдоваПриднестровьеРосcия
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