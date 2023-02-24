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Российские войска обстреляли пригород Запорожья

Елена РощинаПятница, 24 февраля 2023, 21:11

Российские войска вечером в пятницу 24 февраля осуществили удары по пригороду Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Относительно звуков взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте оповещениями о воздушной опасности".

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Темы: Запорожьевойна
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