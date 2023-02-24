Российские войска обстреляли пригород Запорожья

Российские войска вечером в пятницу 24 февраля осуществили удары по пригороду Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Относительно звуков взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте оповещениями о воздушной опасности".