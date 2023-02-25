Силы обороны на пяти направлениях отбили около 70 атак врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили 70 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях".

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"На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия совершались перед отходом с правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий".

"Уничтожив более 80% жилого фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках на окраинах разрушенного города. Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья".

Детали: Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

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В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водолаги и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Лемищина, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огирцево и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населенных пунктов. В частности, под огневое воздействие попали Гряниковка, Купянск и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них - Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись 20 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадало 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПЛА (1 типа "Орлан-10", 1 - "Зала" и 2 - "Ланцет-3").

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 склада боеприпасов.