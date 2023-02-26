Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и ряде областей воздушная тревога, работает ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 23:36
карта воздушных тревог по состоянию на 23:35

В Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Полтавской областях в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, УП, Киевская ОВА, глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Детали: Корреспонденты УП сообщают о звуке взрыва, похожем на работу ПВО, в столице.

По состоянию на 23:35 тревога объявлена в этих трех областях, а также в части Днепропетровской и Кировоградской областях. Также традиционно тревога сохраняется на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что над регионом обнаружены вражеские воздушные цели, работает ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Тревога распространилась также на Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.

"В области "Шахеды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", - написал он.

Темы: воздушная тревогаКиев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС отложил до 2024 года обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу

Зеленский о Ставке: Готовимся снова активно действовать для освобождения нашей земли

дополнено, видеоПолиция задержала подростков-основателей каналов "Редан" в двух городах

В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым

За два дня по Украине было около 30 собраний молодежи из движения "ЧВК Редан"

Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине во второй раз за день объявляли воздушную тревогу
Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине
В Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон
Последние новости
01:26
В Беларуси задержали 200 сторонников "Редана" – МВД
01:08
Нидерланды продолжают продавать в Россию цветы - они "делают людей счастливыми"
00:48
Предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БпЛА – Полтавская ОВА
00:30
Пентагон заявил, что нет доказательств утечки американского оружия из Украины
23:57
ОбновленоВ Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога
23:50
ЕС отложил до 2024 года обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу
23:45
Европарламент запретит пользоваться TikTok
23:43
Зеленский анонсировал украинский офис МУС и наказание России за геноцидную политику
23:16
Почти половина венгров поддерживают санкции против РФ, среди избирателей Орбана таких четверть
23:07
В Турции вынесли первый приговор по закону о фейках
Все новости...