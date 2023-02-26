карта воздушных тревог по состоянию на 23:35

В Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Полтавской областях в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, УП, Киевская ОВА, глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Детали: Корреспонденты УП сообщают о звуке взрыва, похожем на работу ПВО, в столице.

По состоянию на 23:35 тревога объявлена в этих трех областях, а также в части Днепропетровской и Кировоградской областях. Также традиционно тревога сохраняется на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что над регионом обнаружены вражеские воздушные цели, работает ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Тревога распространилась также на Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.

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Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.

"В области "Шахеды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", - написал он.