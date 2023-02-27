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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 00:05
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
карта воздушных тревог по состоянию на 23:35

В Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей объявляли воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua, УП, Киевская ОВА, глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, "Суспільне" 

Детали: Корреспонденты УП сообщают о звуке взрыва, похожем на работу ПВО, в столице.

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По состоянию на 23:35 тревога объявлена в этих трех областях, а также в части Днепропетровской и Кировоградской областях. Также традиционно тревога сохраняется на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что над регионом обнаружены вражеские воздушные цели, работает ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

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Тревога распространилась также на Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.

"В области "Шахеды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", - написал он.

Дополнено в 01:05. Киевская ГВА сообщила о воздушной атаке на столицу. Предварительно Киев атакуют ударные беспилотники.

Доповнено о 04:30. Повітряна тривога поширилася на Чернівецьку, Сумську та Харківську області. 

"Воздушная атака на Киев. В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно, это ударные БПЛА. Работает ПВО", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Дополнено в 01:15. "Суспільне" сообщает в Telegram о звуках взрывов в Запорожье.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Дополнено в 02:05. В Киевской области все еще сохраняется опасность. В Киевской ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Дополнено в 03:15. В Хмельницком во время тревоги прогремели три взрыва.

Дополнено в 04:30. Воздушная тревога распространилась на Черновицкую, Сумскую и Харьковскую области.

Дополнено в 04:55. Во всех областях Украины - отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиев
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