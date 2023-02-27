В Хмельницком прогремели взрывы – ОВА

ВОЗДУШНАЯ АТАКА НА УКРАИНУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С АРМИЯИНФОРМ

В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "Прозвучал взрыв в Хмельницком. Детали позже. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: В 01:30 в городе и области объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 02:45. В Хмельницком прогремел еще один взрыв, сообщил Гамалий.

Обновлено в 03:15. Глава ОВА сообщил о третьем взрыве в Хмельницком.

Что этому предшествовало:

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