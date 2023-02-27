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Спутник показал самолет в Мачулищах, который, вероятно, атаковали партизаны

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 16:41
Фото: Радио Свобода

Спутник зафиксировал на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" самолет А-50, который мог быть атакован 26 февраля. 

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Planet Labs

Детали: Снимок сделан 19 февраля. Как сообщает "Радио свобода", на фото видно, где мог находиться самолет А-50 в момент удара. 

Кроме того, спутник зафиксировал еще несколько российских самолетов, которые можно идентифицировать как МиГ-31К.

"Радио свобода" сообщает, что А-50 проводил разведку украинской территории и наводил "Кинжалы" на объекты, которые они обстреливали.

 

Предыстория: 

  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулище белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.

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Темы: Беларусьавиааэродромдиверсанты
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