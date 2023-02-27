Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спутник показал самолет в Мачулищах, который, вероятно, атаковали партизаны

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 15:41
Спутник показал самолет в Мачулищах, который, вероятно, атаковали партизаны
Фото: Радио Свобода

Спутник зафиксировал на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" самолет А-50, который мог быть атакован 26 февраля. 

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Planet Labs

Детали: Снимок сделан 19 февраля. Как сообщает "Радио свобода", на фото видно, где мог находиться самолет А-50 в момент удара. 

Реклама:

Кроме того, спутник зафиксировал еще несколько российских самолетов, которые можно идентифицировать как МиГ-31К.

"Радио свобода" сообщает, что А-50 проводил разведку украинской территории и наводил "Кинжалы" на объекты, которые они обстреливали.

 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулище белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.

Темы: Беларусьавиааэродромдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: