Спутник показал самолет в Мачулищах, который, вероятно, атаковали партизаны

Спутник зафиксировал на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" самолет А-50, который мог быть атакован 26 февраля.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Planet Labs

Детали: Снимок сделан 19 февраля. Как сообщает "Радио свобода", на фото видно, где мог находиться самолет А-50 в момент удара.

Кроме того, спутник зафиксировал еще несколько российских самолетов, которые можно идентифицировать как МиГ-31К.

"Радио свобода" сообщает, что А-50 проводил разведку украинской территории и наводил "Кинжалы" на объекты, которые они обстреливали.

Предыстория:

В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете.

Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.

Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулище белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.